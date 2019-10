Buren leven mee met eigenaren van overvallen snackbar Blokker

BLOKKER - "We hebben direct een bloemetje gebracht gisteravond", vertelt een buurman van de overvallen snackbar aan de Kolenbergstraat in Blokker. Twee daders, in zwart gekleed, drongen gistermiddag de snackbar binnen en bedreigden de medewerker met een wapen.

"Gelukkig is er niks ergs gebeurd, ze hebben het geld afgegeven en de daders zijn de straat aan de overkant doorgerend", vertelt de buurman. De daders zouden te voet via de Wagenaarstraat zijn gevlucht. Al snel stond de straat vol met politie en werd er gezocht met speurhonden.

"We kennen de buren al bijna tien jaar. De snackbar ging zelfs na de overval nog open, dus toen heb ik een bos bloemen gebracht." Het is nog onduidelijk hoeveel er is buitgemaakt. "Er wordt vermoed dat het om jonge jongens gaat. De snackbar was ook net open, dus veel zal er nog niet in de kas hebben gezeten", redeneert de buurman.

De politie laat weten dat het onderzoek in volle gang is. Er is nog niemand aangehouden.