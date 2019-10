Oud-wethouder Gooise Meren opvolger Jaap Bond bij provincie

GOOISE MEREN - Marleen Sanderse wordt namens het CDA lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. De oud-wethouder van Naarden en later Gooise Meren volgt Jaap Bond op.

Bond zat twintig jaar in de provinciale politiek, waarvan twaalf jaar als gedeputeerde in het provinciebestuur, en was na de verkiezingen van maart dit jaar teruggekeerd als lid van Provinciale Staten. Hij neemt nu helemaal afscheid van de provincie, omdat hij voorzitter wordt van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

Lees ook: Afscheidsinterview gedeputeerde Jaap Bond: "Ik wilde eigenlijk in 2007 al stoppen"

Sanderse neemt het stokje van Bond over. Zij hield zich in haar jaren als wethouder van Gooise Meren onder meer bezig met de veiligheid van de spoorwegovergangen. Ze stond op de vijfde plek op de kieslijst voor de provincie en was al actief als duolid.

Op 11 november zal ze geïnstalleerd worden als volwaardig lid van Provinciale Staten. Op de website van het CDA zegt ze hierover: "De kennis en ervaring van mijn wethouderschap neem ik graag mee, ik weet wat er speelt in de gemeenten in de regio en zal dit vertalen naar onze mooie provincie."