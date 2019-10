HOORN - Komt The Passion in 2021 misschien naar Hoorn? Wel als het aan de lokale politici Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer en Kees Maas van de ChristenUnie ligt. Zij vragen het Hoornse college om de stad op voorhand aan te melden als gaststad voor de uitvoering van het muzikaal-bijbelse evenement in 2021.

"Wij zouden het geweldig vinden als The Passion in 2021 in Hoorn wordt opgevoerd", zo schrijven Tonnaer en Maas in hun brief naar het college. "Het evenement trekt veel bezoekers en wordt door veel mensen op televisie bekeken. Dat kan voor veel stadspromotie zorgen van Hoorn."

Snel indienen

'Om geen tijd te verliezen' willen de fracties dat Hoorn zich nu alvast aanmeldt. De echte beslissing valt pas als duidelijk is of er genoeg geld is om het naar Hoorn te laten komen en of de stad organisatorisch gezien geschikt is. Ze hebben daarom al een motie opgesteld om die twee zaken te onderzoeken, zich nu al aan te melden bij de KRO-NCRV en de EO. Als het onderzoek is gedaan, willen ze de definitieve aanmelding nogmaals indienen, onderbouwd en al.