De Peiling: Moeten boa's worden uitgerust met pepperspray en wapenstok?

NOORD-HOLLAND - Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) zijn zo vaak slachtoffer van lichamelijk geweld dat ze de beschikking moeten krijgen over pepperspray en een wapenstok. De leiding van de politie, die eerder nog tegen bewapening van de boa's was, lijkt nu ook om.

Er zijn in Nederland 23.500 boa's. Eerder dit jaar voerden zij al actie, waarin zij vroegen om bewapening. Dat was na tal van incidenten, waarbij boa's door geweld in het ziekenhuis belandden. Momenteel beschikken de boa's hoogstends over handboeien en een bodycam.

Overleg

Na lange onderhandelingen zijn de boa-bonden en de politie het nu eens geworden en is ook minister Grapperhaus overstag. In plaats van de per gemeente verschillende uitrusting van boa's moet landelijke regelgeving een einde maken aan de onduidelijkheid.

Wat vind jij?

De vraag in De Peiling van vandaag is: boa's moeten worden uitgerust met pepperspray en wapenstok. Is dit een goed idee, of gaat het te ver?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. Of mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl