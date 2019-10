Dode gevonden in woning Purmerend

PURMEREND - In Purmerend is een lichaam gevonden in een appartement in flat De Beemster aan de Burgemeester D. Kooimanweg. De politie heeft een man aangehouden.

Het lichaam werd vannacht al gevonden. Omdat er sprake is van verdachte omstandigheden doet de recherche onderzoek in de woning. Het is nog niet duidelijk wat zich daar heeft afgespeeld. Ook is de relatie tussen de dode en de verdachte nog niet helder, zei een woordvoerster van de politie.

Over de identiteit van de overleden persoon is nog niets bekend.