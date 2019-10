Duo overvalt Kruidvat op Hoofddorpplein in Amsterdam

AMSTERDAM - De Kruidvat op het Hoofddorpplein in Amsterdam Zuid is vanmorgen overvallen.

De politie is op zoek naar twee overvallers. Ze droegen beiden een zwarte hoody. Een van hen droeg een sjaal met skeletprint.

Het duo is gevlucht op een zilverkleurige scooter. De scooter is richting de Heemstedestraat gereden. Wie tips heeft over de daders, wordt gevraagd 112 te bellen.