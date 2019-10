Man neergestoken in Amsterdamse woning

AMSTERDAM - Een 33-jarige man is vannacht gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Hoptille in Amsterdam Zuidoost.

Dat gebeurde rond 4.00 uur. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had een steekwond, maar lijkt volgens de politie niet in levensgevaar.

Agenten hebben een verdachte, een vrouw van 28 jaar oud, aangehouden. De politie doet nog verder onderzoek naar de steekpartij.