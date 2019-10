Deze week in Jouw NH: Onder de grond

NOORD-HOLLAND - Deze week duiken we met Jouw Noord-Holland de Noord-Hollandse bodem in. De bodem is onze basis en is van belang voor woningbouw, landbouw en veeteelt. Maar ook voor natuur en drinkwater. De bodem vertelt ook veel over onze geschiedenis en is een bron voor schone energie.

We gaan op stap met een bodemcoach, kijken hoe bodemdaling kan worden tegengegaan en we ontdekken archeologische resten van de oudste abdij van Holland.

Ook nemen we een kijkje in Hoorn waar het 16de-eeuwse (!) riool nog altijd dienst doet, zien we op Schiphol welke ondergrondse weg jouw koffer aflegt en zoomen we in op de paprikateelt in de Noordkop die gebruik maakt van aardwarmte.

