Ziek geitje gedumpt in Amsterdamse Bos, beloning voor gouden tip

AMSTERDAM - Een bokje is vorige week maandag gedumpt in een boodschappentas aan een hek in het Amsterdamse Bos. Het Comité Dierennoodhulp looft een beloning van 250 euro uit voor de tip die leidt naar de dader.

Het jonge dier werd op maandagavond 14 oktober gevonden bij Geitenboerderij Ridammerhoeve. De eigenaren schakelden de Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland in. Medewerkers brachten het bokje naar de opvang in Rijsenhout. Daar kreeg het dier de naam Tommy, schrijft het comité op Facebook.

Volgens de opvang is hij er slecht aan toe en vecht hij voor zijn leven. Hij had diarree, een ernstige worminfectie, at nauwelijks en had geen penswerking. De dierenarts heeft hem behandeld tegen de wormen en een injectie tegen de pijn gegeven. Hij krijgt dwangvoeding met extra vitaminen.

Ander geitje

Sinds kort heeft Tommy gezelschap van geit Meggie, die hem gezelschap houdt. De opvang hoopt dat de oudere geit Tommy door de crisis heen helpt.

Het Comité Dierennoodhulp wil achterhalen wie het bokje heeft gedumpt en looft een beloning van 250 euro uit voor de gouden tip. Hoe lang het dier vast heeft gezeten in de boodschappentas, is niet bekend.