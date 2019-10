Fred Teeven scoort bijzondere rol: "Deze film gaat viraal, scheer je poeni vast kaal"

HAARLEM - Net wanneer je denkt dat buschauffeur Fred Teeven zijn leven niet nóg meer kan omgooien, flikt ie het toch weer. De voormalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een rol gescoord in een heuse Halloweenfilm.

Dat meldt De Telegraaf in een bijzondere video met Teeven. De oud-politicus zette zijn politieke carrière op een lager pitje en kruipt sinds 2017 regelmatig achter het stuur van een Connexxion-bus in de regio Haarlem.

In de film House of No Limits worden influencers uitgenodigd voor een feest, waar zij ten prooi vallen aan een moordenaar. Fred Teeven vervoert de influencers per bus naar het feest. "Ik vind het gewoon ontzettend leuk om hieraan mee te doen. Het is één grote belevenis en ik denk dat ik ook wel de oudste ben van de cast", zegt hij tegen de krant.

Straattaal

Aan een goede voorbereiding mag het natuurlijk niet ontbreken. Om zich alvast een beetje in te leven in zijn rol, heeft Teeven zich flink ondergedompeld in de wereld van social media. Hoewel hij nog uit de tijd komt waarin je vrouwen voornamelijk ontmoette in de kroeg of op de kermis, weet hij inmiddels precies hoe hij zichzelf zou presenteren op Instagram: als 'aantrekkelijke oudere man'.

Ook spreekt hij inmiddels vloeiend straattaal, zo blijkt. "Ik zeg je eerlijk, deze film gaat viraal. Scheer je poeni vast kaal. Check de film. Wordt lit", aldus een lachende Teeven in de video van de krant. Aan het eind wordt het hem zichtbaar allemaal even te veel.

Film

House of No Limits verschijnt op donderdag 31 oktober op YouTube. Naast Teeven spelen ook Thomas van der Vlught van Stuk TV, YouTube-ster Lize Korpershoek en presentator en stylist Fred van Leer een rol in de film. Bijzonder aan het project is dat alle beelden zijn opgenomen met een mobiele telefoon.