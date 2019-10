Slachtoffer naar ziekenhuis na steekincident Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een steekpartij in de wijk Osdorp in Amsterdam is rond 19.40 een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in een pand aan de Jan Rebelstraat. Het slachtoffer is vervolgens naar buiten gelopen, ondanks de verwondingen.

Wat er precies gebeurd is, blijft nog onduidelijk. De politie gaat daar onderzoek naar doen. Wel is er al iemand aangehouden. De verdachte is inmiddels naar het politiebureau gebracht.