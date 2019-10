Jongetje (4) overleden in water bij speelparadijs in Aalsmeer

AALSMEER - Het 4-jarige jongetje dat vanmiddag gereanimeerd werd nadat hij uit het water was gehaald bij een indoor speeltuin in Aalsmeer, is overleden.

De kleuter raakte vermist vanuit een binnenspeeltuin Chimpie Champ aan de Oosteinderweg in Aalsmeer. Volgens mediapartner NOS was het jongetje naar buiten gelopen en een stukje verderop in het water terecht gekomen.

Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis in Leiden gebracht, tevergeefs. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van zijn dood.