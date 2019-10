Bijzondere vlinders ontpoppen in Vlindorado: "Grootsten ter wereld"

WAARLAND - Het is de vlinder met het grootste vleugeloppervlak en daarmee behoort de Atlasvlinder tot de grootsten ter wereld. De enorme fladderaars ontpoppen deze week en wie ze wilt zien moet snel zijn, want ze leven gemiddeld slechts negen dagen.

Helemaal vanuit de Filippijnen wordt de Atlasvlinder naar Waarland gevlogen, om daar de hele levensloop te doorgaan. Van ei en rups tot megavlinder. "De vleugelspanwijdte kan wel 25 tot 30 centimeter worden", vertelt Pauline Dekker van Vlindorado. "Hij is heel apart, want de vleugels zijn eigenlijk een soort slangenkoppen en die zorgen ervoor dat hun vijanden ze niet opeten."

Geen tong

De vogels laten ze dus met rust, maar leven doen ze hoe dan ook niet lang. Vrouwtjes worden hooguit twee weken oud, mannetjes houden het vaak nog geen week vol. "Ze hebben geen tong en hebben zich als rups helemaal volgegeten", legt Pauline uit. "Nu zijn ze eigenlijk alleen nog maar voor de voortplanting." Daar vullen de vlinders de dagen mee, want eten kunnen ze dus niet. Dat betekent dat bezoekers van de vlindertuin nog maar kort de tijd hebben om vlinders te bewonderen.

"We hebben nog 24 vlinders die moeten ontpoppen", aldus Pauline. "Dus er komt nog een hele grote groep aan die onze bezoekers kunnen zien."