Laatste loper: "Ik ga finishen, maar ik ben wel heel moe"

AMSTERDAM - Veel blikken zijn gericht op de winnaar van de marathon, maar hoe zit het nou eigenlijk met de hekkensluiter? Dit jaar is dat een 75-jarige vrouw uit San Diego, Verenigde Staten, die een tijd van 7:07 neerzette.

De Amerikaanse is bekend met het parcours, dit is de derde keer dat ze de Amsterdam Marathon loopt. "Ik ben begonnen met hardlopen toen ik 59 was, en toen probeerde ik om tijdens elke race een persoonlijk record te lopen. Nu doe ik alleen maar mee om hem uit te rennen."

"Ik ben tenminste gefinisht", zegt ze, duidelijk blij om over de streep te zijn. Ze wordt opgewacht door enthousiaste medewerkers van de marathon die graag met haar op de foto willen nadat ze haar medaille overhandigd hebben.