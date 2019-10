Massagepost voor ernstig verkrampte renners: "Misschien heeft hij niet genoeg water gedronken"

AMSTERDAM - Een massagepost aan de route van de TCS Marathon in Amsterdam is puur ingericht voor het behandelen van mensen die zo verkrampt zijn dat ze niet meer kunnen lopen.

Renner Frits is één van de weinige gelukkigen: hij mag voordat hij van start gaat met de halve marathon even plaatsnemen op de bank om zijn spieren los te maken voordat hij begint met rennen. "Ik word even losgemaakt!"

Verder is de massagepost puur en alleen bedoeld voor mensen die zo verkrampt zijn dat ze niet meer kunnen lopen. "In principe is dit alleen emergency, anders moeten ze door naar sporthal Zuid. Deze post is bedoeld voor mensen die niet meer naar de sporthal kunnen lopen."

Een bank verder ligt inderdaad een man die er niet al te best aan toe is. "Misschien heeft hij niet genoeg water gedronken. Hij spreekt alleen Arabisch dus communiceren is moeilijk. Hij lag net bij het Rode Kruis en toen een masseur zijn dijbeen vastpakte schopte hij per ongeluk de medewerker van het Rode Kruis heel hard. Dan ben je dus wel heel verkrampt."