Hond en vinder spoorloos: "Op een gegeven moment ben je een beetje radeloos"

HEILOO - Drie dagen geleden glipte puppy Terrie met riem en al vanuit de tuin een park in. Daar zou ze door een man zijn gevonden, zo heeft baasje Susan Wiedijk uit Heiloo van een omstander gehoord. Maar man en hond zijn ondanks een grote zoekactie nog steeds spoorloos.

"Ik laat hem even los om een pony op te zadelen", herinnert Susan zich. "En ik draai me om: hondje weg". Aanvankelijk is ze niet ongerust, maar nu drie dagen later is Terry nog steeds zoek. "We hebben echt al 500 flyers rondgebracht. En het Facebookbericht is geloof ik al 500 keer gedeeld. En het duurt lang, de moed zakt je in de schoenen op een gegeven moment."

Susan kreeg al snel de tip dat haar hondje gevonden zou zijn door een man, maar deze heeft zich nog niet gemeld.

Radeloos

Ondanks meerdere tips is de foxterriër nog steeds niet thuis. In een ultieme poging Terrie toch nog terug te krijgen zijn Susan en haar zoon nu aan het posten bij het park waar hij verdween. "We worden een beetje moedeloos van alle aanknopingspunten die niet kloppen", vertelt Susan. "Ik weet niet waar ik moet zoeken. Dus dan proberen we het maar hier in de hoop hem weer terug te vinden. Op een gegeven moment ben je een beetje radeloos. Ik weet het niet. Je moet toch wat."