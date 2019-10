BLOKKER - Aan de Kolenbergstraat in Blokker is vanmiddag een snackbar overvallen. De politie is op zoek naar twee volledig in het zwart geklede daders.

De twee zijn mogelijk gewapend. Bij de overval is niemand gewond geraakt, het is nog onduidelijk of de overvallers buit hebben gemaakt.

De daders drongen rond drie uur de snackbar binnen en bedreigden medewerkers daar met een wapen.