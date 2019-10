VIDEO: Trekker neemt vastgelopen politieauto op sleeptouw

SCHELLINKHOUT - Een boer heeft in Schellinkhout een vastgelopen politie-auto geholpen. Dat gebeurde nadat de politie had geholpen bij een surfstrandje, waar een kitesurfer in de problemen was gekomen.

Dwars door het drassige gras probeerden de agenten zo dicht mogelijk bij de surfer te komen. Maar toen ging het mis.

Kabel

Als blijkt dat er niet veel aan de hand is en ze om willen draaien, komen ze niet ver. De auto's, zowel die van de politie als van de ambulance, blijken vast te zitten in het zompige gras.

Een boer uit de buurt schiet op zijn beurt de hulpdiensten te hulp. Met een kabel trekt hij de wagens los en rijdt ze naar het asfalt, getuige de video hieronder.