Terugkijken: Hildes Verjaardag in Castricum

CASTRICUM - Hieperdepiep, hoera! Het Noord-Hollandse archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum viert vandaag de 'verjaardag' van haar naamgever; Hilde.

Hilde was een jonge vrouw uit de vierde eeuw wiens skelet in de buurt van het archelogiemuseum in de jaren '90 werd opgegraven. Elk jaar in oktober wordt haar verjaardag gevierd

Dit jaar staat Hilde's verjaardag in het teken van ridders. Zo zijn er riddergevechten, middeleeuwse hapjes en kun je je verkleden als ridder of jonkvrouw.

Het evenement was live te zien bij NH Events. Kijk hier de uitzending terug: