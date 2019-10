Volg hier LIVE de TCS Amsterdam Marathon

AMSTERDAM - Om 9.30 uur gaan de toplopers van de TCS Amsterdam Marathon van start. In totaal gaan vandaag 47.083 lopers van start in de verschillende klassen van de marathon en in de halve marathon, 8 kilometerloop en kidsrun. NH Sport is er live bij van 09.00 tot 12.00 uur

Abdi Nageeye wil zondag in de marathon van Amsterdam meedoen om de winst en als het kan ook nog zijn Nederlands record, dat nu op 2.06.17 staat, aanscherpen. Grootste concurrenten op papier zijn de Ethiopiër Solomon Deksisa en de Kenianen Bernard Koech en Elisha Rotich. Deze drie Afrikanen liepen de marathon sneller dan de 30-jarige Nederlander, die in Somalië is geboren.

Als het Nageeye lukt de 44e editie van de marathon van Amsterdam te winnen, dan is hij de eerste Nederlandse winnaar na 30 jaar. Gerard Nijboer was in 1989 de laatste Nederlandse winnaar in de hardloopklassieker door de hoofdstad.

Nederlandse titels

In de marathon van Amsterdam worden dit jaar ook weer de Nederlandse titels verdeeld. Nageeye kan voor de derde keer Nederlands kampioen worden. Bij de vrouwen verdedigt de 47-jarige Miranda Boonstra haar titel. Bo Ummels (26), die haar debuut maakt op de marathon, wordt gerekend tot haar grootste concurrente.