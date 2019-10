Onrustige nacht op Texel, politie grijpt meerdere keren in

TEXEL - Het was een onrustige nacht op Texel. De politie op het eiland had de handen vol aan mensen die te diep in het glaasje hadden gekeken.

Zo moest een 16-jarige jongen naar zijn logeeradres gebracht worden omdat hij zoveel had gedronken dat hij niet meer op z'n eigen benen kon staan: "Uiteindelijk hebben wij de jongen zelf maar vervoerd om te voorkomen dat hij onderkoeld zou raken. Wij hebben een melding gedaan bij Veilig Thuis in verband met het overmatige alcoholgebruik van de jongen", schrijft de politie op Facebook.

Een 20-jarige vrouw had tijdens een feestje in De Cocksdorp iets te enthousiast het glas aan de mond gezet en moest stomdronken door het ambulancepersoneel nagekeken worden omdat ze zich niet lekker voelde. Ze kreeg het advies om haar roes uit te slapen.

Ingevorderd

Ook op de weg waren eilanders niet veilig voor de zatladders. Een 32-jarige vrouw reed al slingerend met haar auto over de Postweg. Uit een alcoholtest bleek dat ze ruim drie keer meer drank ophad dan is toegestaan. De dame heeft haar rijbewijs ter plekke moeten inleveren.

Tot slot werd een 41-jarige man nog een café uitgezet vanwege zijn gedrag: "Hij bleef zich hinderlijk ophouden voor de ingang. Hij was kennelijk behoorlijk onder invloed. Toen wij de man hierop aanspraken pakte hij één van de agenten beet. Wij hebben de man duidelijk gemaakt dat dit onacceptabel is en vorderden hem het gebied te verlaten. Hierna schold de man ons uit", aldus de politie.

De man is aangehouden en zodra hij weer nuchter is, wacht hem een bekeuring.