Pizzeria in Alkmaar overvallen, politie zoekt daders

ALKMAAR - Pizzeria Domino's aan de Vondelstraat in Alkmaar in vannacht overvallen. Rond 23.50 uur kwam een man de zaak binnen en richtte zijn wapen op een medewerker. Iets later kwam nog een twee man binnen die ook een wapen bij zich had.

Een van de overvallers klom over de balie en somde de medewerker om de kassa te openen. Hij stopte het geld uit de lade in een tas. Beide mannen maakten zich vervolgens uit de voeten in de richting van het Ruusbroechof.

Signalement

De politie is zoekt naar de daders en heeft een signalement vrijgegeven. De man die als eerste de pizzazaak binnenkwam is ongeveer 1.80 lang en heeft een normaal postuur. Hij heeft een donkere huidskleur en had donkere kleding aan. De andere man was iets kleiner dan zijn handlanger en had ook donkere kleren aan. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur en is mogelijk Aziatisch.