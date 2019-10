Brand in Den Helderse bunker en op terras van restaurant

DEN HELDER - Vannacht is brand uitgebroken in een bunker uit de Tweede Wereldoorlog in Den Helder.

Voorbijgangers zagen rond 02.00 uur vannacht rook uit de bunker aan het Liniepad komen en belden de brandweer die het vuur snel wist te blussen. Naar verluidt liggen er geen spullen van historische waarde in de bunker. Over eventuele schade aan de bunker valt nog niks te zeggen.

Iets verderop was het ook raak. Bij restaurant De Pannenkoekenvallei brak rond 05.30 uur een brandje op het terras uit. De politie probeerde in eerste instantie de vlammen te doven met een brandblusser. Toen dit niet lukte is de brandweer ingeschakeld.

Hoe beide branden kon ontstaan wordt nog onderzocht.