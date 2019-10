Proef met ‘natte veeteelt’ zorgt voor minder bodemdaling en CO2-uitstoot

ASSENDELFT - Melkveehouder Elmer Kramer uit Assendelft doet sinds twee jaar mee aan een proef met ‘natte veeteelt’. Het experiment is onderdeel van het Innovatieprogramma Veen, waar ook de provincie Noord-Holland aan meedoet. Op een stuk weide van Kramer is hiervoor een speciaal drainage-systeem aangelegd.

De term 'natte veeteelt' is volgens Kramer een beetje misleidend. Het gaat er namelijk om dat het grondwaterpeil op zijn grasland het hele jaar door gelijk blijft. "Hierdoor vindt er tijdens droge perioden minder afbraak van het veen plaats, komt er minder CO2 vrij en en zakt de grond niet verder", aldus Kramer.

Grote Put

Het hart van het drainage-systeem is een grote betonnen put. Deze put zit voor een gedeelte in grond en een voor een deel bovengronds en is gevuld met water dat uit de sloot wordt gepompt. Vanuit de put vloeit er water door een ondergronds buizenstelsel de weide in. Door het waterpeil in de put te verhogen of te verlagen kan Kramer het grondwaterpeil van het land op een vaste hoogte houden en verbrandt het veen niet.

Experiment

Nu Nederland de opgave heeft de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen, staat toekomst van veeteelt op veengrond ter discussie. Hierdoor staat de proef met 'natte veeteelt' ineens volop in de belangstelling. Maar volgens Kramer is het nog te vroeg om conclusies te trekken. "Het onderzoek is nog maar net begonnen. Ik vind het een mooi systeem en ik verwacht er veel van. Maar er hangt ook een prijskaartje aan", aldus Kramer.

