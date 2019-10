AMSTERDAM - Bij een steekpartij op een grasveld aan het Gravestein in Amsterdam-Zuidoost is een jongen zwaargewond geraakt. Een of twee betrokkenen zouden in onbekende richting zijn gevlucht.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is vooralsnog onbekend. De politie doet onderzoek naar de zaak.