Bodemcoach Kees helpt boeren hun land gezond te houden

WIJDENES - Een gezonde bodem is de basis van het boerenbedrijf en daar weet Kees Water alles van. Hij is een van de eerste bodemcoaches in onze provincie. Vandaag is Kees op bezoek bij De Appelhoek in Wijdenes voor een bodem-APK.

De bodem is heel belangrijk voor de boer. "Als er iets niet in orde is, dan merkt je dat in de productie of aan de gezondheid van het vee. Maar als het bodemleven goed is, dan doet de natuur zelf het werk", legt bodemcoach Kees Water uit. Een gezonde bodem uit zich in een vitaler gewas. Er zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en het kan meer water en CO2 vasthouden.

Biologisch veehouder Paul Wagenaar van De Appelhoek heeft een perceel waar het gras minder lekker groeit dan de andere percelen. "Het is vanaf het begin af altijd minder geweest", vertelt Wagenaar. Hij is benieuwd of Kees hier een oplossing voor heeft. Maar Kees is er niet alleen om Paul een oplossing te geven. "Ik wil ook graag Paul leren hoe hij zelf de bodem kan 'lezen'", vertelt hij.

Kuil graven

Een belangrijk onderdeel van de APK is de profielkuil. Hiervoor wordt op het perceel een kuil van ongeveer 60 centimeter diep gegraven. Stukken bodem van verschillende diepten worden nauwkeurig door Kees geanalyseerd. Hierbij kijkt Kees onder andere naar de kleur, de structuur, de beworteling en het bodemleven. Het valt Kees hier op dat er weinig bodemleven te zien is.

Maar duidelijke een oorzaak waarom het bodemleven en de grasgroei achterblijft, kan Kees niet aan de bodem 'lezen'. Hij vermoedt dat het iets te maken heeft met de mineralen in de grond. Hij besluit daarom een bomenmonster van de grond nemen. "We gaan nu eerst wachten op de analyse van het laboratorium. Dan kom ik terug en dan kijken we verder", besluit hij.

Opleiding

Een bodemcoach word je niet zomaar. Behalve kennis van de grond is ook kennis van bedrijfsvoering en gebruik van machines op het boerenbedrijf noodzakelijk. De provincie heeft bijgedragen aan de opleiding van bodemcoaches. In Noord-Holland zijn er nu 14 actief. De coaches moeten de boeren helpen om meer met de kwaliteit en duurzaamheid van hun bodem bezig te zijn.

