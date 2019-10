Bijzondere samenwerking houdt verontreinigd grondwater in 't Gooi beheersbaar: "Nu is het hier fijn en veilig wonen"

HILVERSUM - De Gooise gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en de provincie Noord-Holland zorgen er samen voor dat verontreinigd grondwater zich niet verspreidt naar een drinkwaterwingebied, zwemplek of natuurgebied. Met die samenwerking 'Grondwater Beheer ‘t Gooi' wordt het grondwater nauwlettend gemonitord met behulp van meerdere peilbuizen.

Het grondwater in het Gooi is op verschillende plekken verontreinigd, vertelt omgevingsmanager Aafke van Nierop van de provincie. Dat is vaak het gevolg van industriële activiteiten uit het verleden, zoals gasfabrieken en chemische wasserijen. Door de goed doorlatende zandgrond kon een deel van de verontreiniging zich verspreiden tot op grote diepte en zich mengen met het grondwater in zogeheten 'pluimen'.

Vervuilde grond bij nieuwe wijk

Één van de plekken waar de plekken waar verontreinigde pluimen onder de grond zitten, is de nieuwe wijk Villa Industria in Hilversum. Op het gebied stond voorheen een gasfabriek. "De grond was hier erg vervuild. Er is op sommige plekken wel tot 17 meter diep gesaneerd", vertelt de omgevingsmanager. "Nu is het hier fijn en veilig wonen. En de pluimen diep onder de grond vormen geen gevaar voor de bewoners."

Zolang de pluimen op hun plek blijven, is er niets aan de hand. Maar als het verontreinigde grondwater zich verspreidt naar een drinkwaterwingebied, zwemplek of natuurgebied, dan zou dat desastreus kunnen zijn. "Gelukkig hebben we een goed beeld van waar deze verontreinigde pluimen zich bevinden. Hier hebben we in het verleden uitgebreid onderzoek naar gedaan", vertelt Van Nierop terwijl ze een kaart laat zien met de pluimen rond Hilversum.

Peilbuizen

Ze wijst naar een peilbuis op de heide tussen Laren en Hilversum, een belangrijk drinkwaterwingebied. "Deze peilbuis gaat wel tot 180 meter de grond in en regelmatig nemen we hier monsters van meerdere diepten. Al er iets mis is met het grondwater, dan pompen we het omhoog en wordt het gezuiverd", legt ze uit. "Het is een gegeven dat we dit wellicht tot in de lengte van dagen zullen moeten blijven doen. Een andere optie is er niet."

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.