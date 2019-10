Dankbare tranen en een patatje speciaal: buurtbewoners doneren geld aan overvallen snackbar

IJMUIDEN - Buurtbewoners van de voor de zevende keer overvallen Snackbar Royal aan de Zuiderkruisstraat in IJmuiden stonden vandaag met een bloemetje en een mooi verzameld geldbedrag in de winkel om de ondernemersfamilie en hart onder de riem te steken.

Ruim 900 euro werd er met de inzamelactie binnengehaald. Dat geld kon mooi naar de gloednieuwe kassa die de familie heeft moeten kopen nadat ze voor de zoveelste keer het slachtoffer werden van overvallers. "De familie wist dat we een inzamelingsactie waren gestart, maar de tranen sprongen toch in de ogen van de eigenaresse toen we voor de deur stonden", vertelt Ilona Rijs die actie bedacht.

Andere klanten leverde op hun eigen manier een bijdrage aan de leeggegraaide kassa van Royal: "Er is sinds het nieuws enorm veel fooi gegeven. Mensen rekenen hun patatje speciaal af met een tientje en gooien de rest in de pot. Het is duidelijk dat de snackbarfamilie veel betekend voor de mensen hier."