I'm forever blowing bubbles: Engelse verrassing voor ernstig zieke Kees

ENKHUIZEN - Tientallen Nederlandse supporters van West Ham United verzamelden vandaag in een café in Enkhuizen. Niet alleen om de wedstrijd tegen Everton te kijken, maar vooral om de 54-jarige Kees uit Enkhuizen te verrassen. Kees heeft nierkanker en kan niet meer genezen worden.

Met spandoeken en voetbalshirts is café 'Het wapen van Urk' omgedoopt tot een heuse West Ham-pub. Een half uur voordat de wedstrijd begint zijn de meeste supporters al aanwezig. "Allemaal voor Kees", zegt een man uit Deventer die samen met zijn zoontje is gekomen.

Twee weken geleden kreeg Kees te horen dat artsen hem niet kunnen genezen. Een ongelooflijk harde klap voor de vriendengroep, die veel aan hem te danken heeft. "We gaan echt als broers met elkaar om", zegt Mark Malinka vlak voordat Kees aankomt. "Hij is er altijd voor iedereen, organiseert de mooiste dingen en heeft het beste met iedereen voor." Bovendien initieert hij regelmatig tripjes naar het buitenland. "Hij is eigenlijk degene die ons allemaal heeft samengebracht."

Luid gezang

Om hem een hart onder de riem te steken in deze loodzware tijden verrast de groep Kees vandaag. Al was het nog niet makkelijk hem naar het café te lokken. Mark: "Het is zwaar voor hem om naar buiten te gaan, maar ik wist zeker dat hij uiteindelijk wel zou komen." Met een beetje overtuigingskracht van zijn vriendin verschijnt Kees dan toch bij het café.

Daar wacht de vriendengroep hem op met fakkels en luid gezang van het clublied I'm forever blowing bubbles. "Ik ben helemaal sprakeloos, dit doet me echt goed", zegt Kees later. "Dit geeft ook de verbondenheid van de West Ham-family weer." Eén voor één komen omhelzen de vrienden hem.

'Reden voor een feestje'

Dat West Ham United de wedstrijd met 2-0 verliest, is voor niemand een probleem. "Elke dag dat je je goed voelt, is reden voor een feestje", zegt Kees. "Ik geef het zelf nog niet op, ik vecht door."