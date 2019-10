Ajax door het oog van de naald bij RKC

WAALWIJK - Ajax greep na een bar slechte eerste helft na de rust alsnog de winst in Waalwijk tegen RKC. Het werd na de 0-0 ruststand 1-2 voor Ajax. De Amsterdamse doelpunten werden gemaakt door Dusan Tadic en Quincy Promes.

Ajax trof in de eerste helft een RKC dat in niets deed denken aan de ploeg die slechts één punt haalde in de eredivisie. Dat bleek al meteen in de derde minuut toen een vrije trap van Clint Leemans via de onderkant van de lat net geen doelpunt opleverde. Ook Stijn Spierings was voor RKC een paar keer bijna bij een voorsprong.

De eerste kans voor AJax kwam op naam van Hakim Ziyech die de bal maar net over de kruising krulde. Ook Donny van de Beek kwam tot dicht bij het Brabantse doel, maar vond Daan Rienstra als laatste obstakel op zijn weg.

Onana moest een aantal keer in actie komen om het zwak verdedigende Ajax voor de rust op de been te houden.

Ander Ajax

Na de rust kwam er een ander Ajax uit de kleedkamer. Uit een voorzet van Sergiño Dest tikte Tadic Ajax meteen op voorsprong. Binnen de eerste vijf minuten na de rust had de ploeg nog wel drie doelpunten kunnen maken via Tadic, Promes en Huntelaar.

Bijna uit het niets kwam RKC na ruim een uur spelen op gelijke hoogte. Bakari kreeg de bal zomaar voor zijn voeten en schoot de bal achter Onana.

Vuurwerk en fakkels

Twintig minuten voor tijd werd het spel stilgelegd door scheidsrechter Lindhout omdat er achter het doel van RKC vuurwerk en fakkels werden aangestoken. Dat zal nog wel een staartje krijgen voor RKC.



Pegel van Promes

Met nog een kwartier te gaan zorgde Promes voor de 1-2. Uit de draai schoot hij de bal snoeihard in de kruising.

RKC wilde geen genoegen nemen met een nederlaag en bleef komen in de slotfase. Maatsen was vlak voor tijd dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat Dest met de hak redde op de doellijn.

De ploeg van Erik ten Hag blijft koploper en kan zich nu gaan voorbereiden op de thuiswedstrijd tegen Chelsea in de Champions League van aanstaande woensdag.

Opstelling RKC: Vaessen; Gaari, Mulder, Rienstra, Delcroix; Tahiri, Spierings, Leemans (Vermeulen/86); Elbers (Sow/77), Vente (Maatsen/64), Bakari

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui (Schuurs/58), Veltman, Blind, Dest, Martínez, Van de Beek, Promes (Álvarez/88), Tadic, Huntelaar en Ziyech (Neres/58)