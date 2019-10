Brommobielfanaten verzamelen in Laren: "Het is gewoon kicken om er in te rijden"

LAREN - Brommobielen, het klinkt misschien een beetje stoffig, maar volgens de fanaten van Brommobiel club 45 is er helemaal niks sufs aan. Vandaag kwamen de échte liefhebbers bij elkaar in Laren om zich te vergapen aan elkaars ronkende bolide.

"Het is gewoon kicken om er in te rijden", vertelt Geurt van Es, voorzitter van Brommobiel Club 45. "Het is net een auto en alles zit erop maar dan tóch net anders. Om nog maar te zwijgen over het heerlijke tweecilinder geluid van de motor." Toch is volgens Van Es niet iedereen fan van de microkar: "Je krijgt vaak een middelvinger of wordt uitgescholden als je je raam open doet." Maar dat doet hem niks.

"Het is een zij"

Brommobielen zijn niet goedkoop en voor een nieuwe betaal je al snel zesduizend euro. Dat weet ook Jessica van Berkel, die met haar donkerblauwe brommobiel genaamd Melody op het evenement is afgekomen. "Het is een zij. Ik ben altijd heel zuinig op haar, ik gooi haar door de wasstraat als het nodig is en hou Melody goed schoon. Ik ben ook nog bezig met nieuwe stoelhoezen want het is gewoon mijn alles", vertelt de trotse bezitter.

Melody is volgens Jessica de Rolls Royce onder de brommobielen. "Ze heeft een hele goede wegligging. Ze hobbelt niet zoveel en op asfaltwegen dan zoeft ze over de weg heen, dat is gewoon Heerlijk." Jessica is net een paar maanden lid van de Brommobiel club die ondertussen al bijna tweehonderd leden heeft. De club probeert ondertussen meer mensen warm te laten lopen voor de brommobiel.