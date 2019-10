NH Events: Museumnacht voor kinderen in Haarlem

HAARLEM - Haarlem barstte zaterdag van het cultureel kinderplezier tijdens de allereerste versie van de kindervariant van Museumnacht. Elf musea opende hun deuren in de avond voor de nieuwbakken connaisseurs. En NH Events was erbij.

Zo worden er verhalen van vroeger vertelt in het Archeologisch Museum, is er een door kinderen zelfgemaakte film over verzetsheldin Kenau in Museum Haarlem te zien en zijn er verschillende workshops te volgen.

Het overkoepelend thema van het evenement is 'Fantasie'. Museumnacht Kids is speciaal voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De avond wordt voor de oudste deelnemers dansend afgesloten met een afterparty in het Noord-Hollands Archief.