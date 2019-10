Sprookjeswonderland opent park voor blinden en slechtzienden: "Leuk om een keer mee te doen"

ENKHUIZEN - Sprookjeswonderland en stichting Komt het Zien! organiseren zaterdag 26 oktober een speciale dag in het park in Enkhuizen voor blinden en slechtzienden. "We zijn benaderd door de stichting en wilden graag meewerken aan deze dag. We hopen dat ze op deze manier een mooie ervaring krijgen", vertelt directeur Matthijs de Vries van Sprookjeswonderland aan mediapartner WEEFF.

"Iedereen die zich aan wil melden voor deze dag voor blinden en slechtzienden moet zich opgeven bij Komt het Zien", laat Matthijs weten. "Ze krijgen dan een informatiepakket en een plattegrond die speciaal voor hen ontworpen is, waardoor ze meer informatie krijgen over het park. Tijdens deze dag zijn er blindentolken aanwezig en kunnen de mensen gebruik maken van speciale audiotours."

De dag voor blinden en slechtzienden wordt voor de eerste keer gehouden. Matthijs: "We waren zelf nog niet bekend met de stichting. In het park hebben we een aantal attracties waarbij je niet kunt zien wat er gaat gebeuren. Door middel van de audiotours en de tolken wordt dit duidelijker gemaakt voor de mensen."

Speciale voorstellingen en ruimtes

"In het park richten we een speciale ruimte in waar de mensen tijdens een voelexperience aan bijvoorbeeld aan een kabouter kunnen voelen. Ook hebben we een speciale voorstelling van Violinde", aldus Matthijs. "Hier worden de blinden en slechtzienden van tevoren door de blindentolken verteld wat er op het podium en in de zaal te zien is. Ook bij andere andere voorstellingen wordt dit op deze manier verzorgd. Deze staan niet op het reguliere programma."

"Aan het begin van deze week hadden al 135 mensen zich aangemeld. Uiteindelijk hopen we volgende week ongeveer 200 mensen voor deze actie te kunnen begroeten. We gaan na afloop evalueren en wellicht dat we de audiotours over kunnen nemen en dit in de komende jaren zelf gaan organiseren. Het andere publiek is uiteraard ook van harte welkom om komend weekend naar het park te komen", zo besluit Matthijs.