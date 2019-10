Emotionele oproep van weduwnaar: wie heeft de trouwring van mijn vrouw gezien?

AMSTERDAM - "Vandaag is het ondenkbare gebeurd, mijn grootste angst. Het verliezen van Cassiopea's trouwring." Weduwnaar Ozan Kanik doet een emotionele oproep om uit te kijken naar de verloren ring.

"Ik heb beide ringen sinds het overlijden van Cassiopea altijd omgehouden", schrijft Ozan. "De ring met steentjes was van haar en die droeg ik om m'n pink. Vandaag tijdens het werk is het van mijn vinger afgegleden. Koude handen worden droge handen en je vingers worden vanzelf smaller."

Amsterdam of Schiphol

Ozan vermoedt dat hij de ring is verloren tijdens het in- of uitladen van koffers van klanten in de omgeving Amsterdam of Schiphol." De oproep die hij op Facebook plaatste is inmiddels bijna zevenduizend keer gedeeld, maar van de ring ontbreekt nog ieder spoor. De binnenkant van de ring is gegraveerd met O & C 26-02-2015.