Twee zwaargewonden bij eenzijdig ongeluk Slootdorp

SLOOTDORP - Een automobilist is net buiten Slootdorp de macht over het stuur verloren en met zijn auto gecrasht in een weiland aan de Slootweg (N240). Bij het eenzijdig ongeluk zouden de bestuurder en bijrijder zwaar gewond zijn geraakt.

De slachtoffers raakten bekneld toen hun auto een sloot over schoot en in een grasveld op zijn zijkant eindigde. De brandweer heeft het duo uit hun benarde positie bevrijd. Ze zijn gestabiliseerd door twee toegesnelde ambulances en overgebracht naar een ziekenhuis.

Er is een berger ter plaatse die de auto zal afvoeren.