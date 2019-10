Blijdschap en teleurstelling om plannen voor hete hangijzers Bergen en Egmond

BERGEN - "Een mooie verrassing", reageert de stichting Mooier Bergen op het nieuws dat de politiek in Bergen geen supermarkt meer wil in de plannen voor het centrum van Bergen. In de Egmonden klinkt een tegenovergesteld geluid: "Niet zo fraai" en "een coalitie die maar door jast", reageren belanghebbenden op het toch uit willen voeren van de bestaande plannen voor de voetbalfusielocatie en de sporthal.

De aanpak van de hete hangijzers van de coalitiepartijen in gemeente Bergen roepen zoals te verwachten is tegengestelde reacties op bij de verschillende belangengroepen in Bergen en Egmond. Gisteren presenteerden de partijen hun 'focusagenda' waarin zij hun plannen voor onder meer een aantal grote projecten duidelijk maakten.

Zo verdwijnt de gewraakte supermarkt uit de plannen voor het centrum van Bergen. Tot blijdschap van René Meijer van de stichting Mooier Bergen. "Het was een verrassing, maar wel een mooie. Wij zijn blij." De stichting strijdt al sinds 2014 tegen een tweede supermarkt naar de Deen bij de entree van het dorp, en "daar wordt nu aan voldaan."

"Wij kregen deze week al een uitnodiging voor een gesprek op het gemeentehuis. We weten nu waarom." De coalitie wil dat er weer met eerdere betrokkenen rond het centrumplan om tafel wordt gezeten voor de uitwerking er van. Dat de raadszaal mogelijk de plek in gaat nemen van de supermarkt, vindt de stichting een fantasisch idee.

"Wij hebben altijd gezegd: geen supermarkt, maar een kleinschalig plan dat past bij het dorpse karakter. Én met een invulling die iets toevoegd voor iedereen. Een multifuntioneel overheidsgebouw of dorpshuis met een raadszaal die voor meerdere doeleinden geschikt is, zou daar heel goed in passen."

Voetbal

In de Egmonden zijn de plannen niet goed gevallen. Het fusievoetbalcomplex aan de Hoever Egmonderstraatweg gaat er wat de coalitie betreft gewoon komen. "Dit is niet zo fraai", stelt Cyril Wullems van Geen Ballen Maar Bollen. "Maar met de stikstofwetgeving gaat het nog jaren duren voor het zover is, maar het is terleurstellend dat ze het even goed doorzetten."

Wullems denkt dat er, naast de stikstofregels, nog een hoop obstakels te nemen zijn voor de gemeente. "Het aantal voetballers neemt af, dus of er straks wel vijf velden nodig zijn is de vraag en dan is deze locatie niet nodig. Dan kunnen ze bij op de vier velden van Zeevogels samen verder. Ik acht de kans van slagen niet zo hoog."

Sporthal

En ook de bestaande plannen voor een nieuwe sporthal op het Watertorenterrein in Egmond aan Zee moeten uitgevoerd worden. Dat is tegen de wens van de initiatiefgroep Sporthal Egmond. Die zien de hal liever iets verderop, buiten een woonwijk. Ook door dit bestemmingsplan ging eerder een streep door de stikstofregels.

"Door die stikstofwetgeving kan je er eigenlijk nog niets over zeggen", oordeelt Rita Koppedraaijer namens de initiatiefgroep. "Behalve dat er een coalitie is die maar door jast alsof er niks aan de hand is. Het is jammer en teleurstellend, zeker. Maar er ligt nogwel het een en ander aan hobbels die genomen moeten worden eer het zover is."