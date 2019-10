Tiener (16) vlucht na aanhouding mét handboeien om

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar een 16-jarige verdachte die zich in Amsterdam Oost schuldig zou hebben gemaakt aan 'onttrekking van aanhouding'. De tiener was al geboeid, maar wist toch weg te komen.

Het gaat om een 16-jarige verdachte met een lichtgetinte huidskleur en zwarte kleding. De tiener wist bij een aanhouding op de Röntgenstraat in Watergraafsmeer weg te komen. Dit gebeurde rond 10.30 uur. De politie is nog steeds op zoek.

Waarom de verdachte precies werd aangehouden, kan de politie niet zeggen. Behalve de zwarte kleding is de verdachte te herkennen aan de zilverkleurige handboeien.