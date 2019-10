Dieven halen auto leeg op de Noorderveemarkt in Hoorn: "Heeft een behoorlijke impact gehad"

HOORN - Een flinke schok was het voor de Brabantse Eefje en haar gezin toen zij gisteravond terugkwamen bij hun auto op de Noorderveemarkt in Hoorn. Nadat ze een hapje hadden gegeten in een sushirestaurant zagen zij dat hun auto was opengebroken. "Het raam was ingeslagen en een portier was kapot", vertelt Eefje aan mediapartner WEEFF. "De dieven hebben twee rugzakken en drie koffers vol met spullen meegenomen."

"We waren op terugreis vanuit Terschelling naar ons huis in Brabant", vertelt de 44-jarige vrouw. "Omdat we een lange reis met de boot hadden gemaakt en nog een flink stuk met de auto moesten, hebben we besloten om in Hoorn een hapje te eten. We hebben de auto neergezet op de Noorderveemarkt, omdat dat niet ver lopen was van het sushirestaurant waar de kinderen wilden eten."

"Toen we na twee uur terugkwamen bij de auto zagen we dat daar was ingebroken", gaat Eefje verder. "Normaal gesproken nemen we alles mee uit de auto, maar dat hebben we dit keer niet gedaan. Nu zijn onze spullen meegenomen, waaronder de geboorteknuffels van mijn ontroostbare dochter. De kinderen zijn behoorlijk van slag."

Noodreparatie

"Er is een noodreparatie uitgevoerd aan het raam en zo konden we met onze eigen auto terug naar huis. Twee oudere echtparen hebben ons ook geholpen en boden zelfs aan om bij hen in huis te wachten tot de reparaties waren uitgevoerd. Zo is mijn vertrouwen in de meeste mensen weer hersteld", zo besluit Eefje.

De Brabantse vrouw laat weten dat ze er verder niet al teveel drama van wil maken: "Natuurlijk hebben we wel persoonlijke schade, maar we hebben zelf geen letsel. Ik wil vooral mensen waarschuwen die hun auto daar willen parkeren. Puur om bewustwording te creëren en mensen erop te wijzen dat ze er voor zorgen dat ze waardevolle spullen meenemen uit hun auto als ze die geparkeerd hebben."

