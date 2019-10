Vrouw van 82 hardhandig van tasje beroofd in Zaandam

ZAANDAM - Een 82-jarige vrouw is gistermiddag door twee jongens van haar tasje bestolen. Rond 16.00 uur liep de vrouw op leeftijd met haar rollator in een steegje tussen de Indigostraat en de Omberstraat in Zaandam als ze plots voetstappen achter zich hoort.

Niet veel later wordt ze van achter hard beetgepakt. Het tasje dat ze in het mandje van haar rollator heeft gelegd, wordt gestolen en het duo rent weg in de richting van de Bristolroodstraat. De politie zoekt naar de daders en heeft een signalement vrijgegeven. Beide jongens zijn blank en rond de 1.55 lang. Ze zijn ongeveer twaalf tot dertien jaar oud. Eén van de jongens droeg een blauwe nylon jas met capuchon en de andere een grijskleurige jas. Mensen die meer weten kunnen bellen met 0900-8844.