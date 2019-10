KNRM Enkhuizen rukte dit jaar al 100 keer uit: "Blij dat we het elke keer kunnen rondboksen"

ENKHUIZEN - De vrijwilligers van KNRM Enkhuizen zijn gistermiddag voor de honderdste keer gealarmeerd. "Het is een mijlpaal, maar we hebben het natuurlijk liever niet", vertelt woordvoerder Bregje Willems van KNRM Enkhuizen aan mediapartner WEEFF. De vrijwilligers rukten gister uit voor een zeiljacht met een gebroken mast.

Het zeiljacht dat in de problemen was, lag op vier mijl uit de kust van Enkhuizen in het IJsselmeer. De mast was halverwege gebroken en in een poging om met de kop in de wind te komen werd de motor van het jacht gestart. Hierdoor ontstonden nog meer problemen, want enkele lijnen van de tuigage kwamen in de draaiende schroef terecht.

Lees ook: KNRM Enkhuizen vroeg uit de veren door vier zeiljachten met pech

"Tuigage zijn de lijnen aan de mast waarmee bijvoorbeeld het zeil wordt gehesen en de giek kan worden gedraaid", legt Bregje uit. "Normaal hangen deze strak aan de mast, maar door het halverwege afbreken zijn deze lijnen slap komen te hangen". De KNRM ruimde eerst zo veel mogelijk van de tuigage op en sleepte met reddingsboot Watersport het jacht naar de Compagnieshaven in Enkhuizen.



"We zijn blij dat we het iedere keer weer kunnen rondboksen", aldus Bregje aan WEEFF. "Tot nu zijn we meerdere jaren achter elkaar meer dan 100 keer uitgerukt. Vorig jaar werd dit aantal nog eerder in het jaar gehaald. Het is niet dat we deze mijlpaal vieren, maar we staan er als KNRM Enkhuizen wel bij stil."