Mogelijke plofkraak in centrum van Amsterdam: straat afgezet

AMSTERDAM - De politie heeft vanochtend een deel van de Singel in Amsterdam afgezet vanwege een 'verdachte situatie'. Het zou mogelijk gaan om een plofkraak.

Een geldautomaat op de Singel wordt momenteel onderzocht. De politie houdt rekening met een poging tot plofkraak. De afzetting is ter hoogte van de Raadhuisstraat tot en met de Gasthuismolensteeg in het centrum van de hoofdstad. De melding van een mogelijke plofkraak kwam rond 7.30 uur.

Het afgelopen jaar zijn er steeds meer plofkraken in de stad. Over het algemeen zijn deze buiten het centrum, veelal in (Nieuw-)West. Een plofkraak in de binnenstad de afgelopen drie jaar nog niet voorgekomen.