Auto vat vlam op parkeerplaats in Halfweg

HALFWEG - Een auto is vannacht in vlammen opgegaan in Halfweg. Het voertuig stond geparkeerd bij Droompark Spaarnwoude toen het rond middernacht vlam vatte.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere geparkeerde auto's. Toch liepen meerdere voertuigen flinke schade op door de vrijgekomen hitte.

De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.