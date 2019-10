Alcoholverkoop in Wallengebied verboden voorafgaand aan Ajax - Chelsea

AMSTERDAM - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema verbiedt de verkoop van alcohol in het Wallengebied voorafgaand aan de wedstrijd Ajax - Chelsea. De Champions League-wedstrijd tussen de twee clubs wordt komende woensdag gespeeld in de Johan Cruijff Arena.

Komende woensdag mag er tussen 12.00 en 18.00 uur tijdelijk geen alcohol worden verkocht in winkels en slijterijen op de Wallen. De drank mag wel in de schappen blijven staan. Ongeveer 25 winkeliers zullen hier mee te maken krijgen. Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.

3.000 Britse supporters

Het stadsbestuur verwacht dat er 3.000 Chelsea-supporters naar Amsterdam zullen reizen om hun club aan te moedigen. De wedstrijd, die om 18.55 uur begint, wordt door de politie aangemerkt als 'hoog-risicowedstrijd'.

De Britse supporters hebben een behoorlijke reputatie als het gaat om het veroorzaken van wanordelijkheden op de Wallen. Het college vindt dat de grote hoeveelheden alcohol die door winkeliers voor stuntprijzen op de Wallen worden aangeboden, dit gedrag faciliteert. Om die reden treft de burgemeester een bestuurlijke maatregel die het verkoopverbod mogelijk maakt.

Maatregelen

Een jaar geleden werden al een aantal maatregelen genomen om de overlast op de Wallen terug te dringen. Zo is drinken op straat al langer verboden en wordt daardoor handhavers en hosts strenger op gecontroleerd. Ook werden winkeliers gevraagd om rond voetbalwedstrijden terughoudend te zijn met de verkoop van alcohol.