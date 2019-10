Bang voor de liefde: Roman van Niek Bremen geschreven met veel liefde voor Texel

TEXEL - "De luchten zijn mooi, je proeft hier de zee, het is hier on-Nederlands." Niek Bremen uit het Limburgse Sittard is dol op Texel, al 40 jaar lang. "Als het regent dan waait er een bui over en is het weer droog. Dat is in Limburg niet zo. Daar blijft het hangen. Zo is het ook met de geest. Als je hier komt is je hoofd zo schoon gewaaid." Niek heeft net zijn debuutroman Bang voor de liefde gepubliceerd. Texel speelt een belangrijke rol in het boek.

De hoofdfiguur uit de roman Bang voor de liefde is Andreas von Hechtel. Deze jongen groeit op in het na-oorlogse Amsterdam bij zijn Duitse vader en moeder. Zijn vader is autoritair en zijn moeder kan hem ook geen liefde geven. Als Andreas ouder wordt kan hij op zijn beurt weer niet met meisjes omgaan. Hij rent er voor weg als het te intiem wordt.

Niek Bremen laat zijn hoofdfiguur Andreas uiteindelijk naar Texel gaan om zijn traumatische jeugd te verwerken en zijn hoofd leeg te maken. Andreas bouwt een hechte band op met een oudere Texelaar waar hij een kamer huurt.

Eigen ervarin en fantasie

"De roman is een mengsel van eigen ervaringen en fantasie", vertelt Niek. Omdat hij zelf al zo lang op het eiland komt lijken de belevenissen van zijn hoofdfiguur Andreas gemakkelijk uit zijn pen te rollen. "Maar Andreas is niet Niek. Ik heb geen ouders gehad die nazi-gezind waren, zoals die van Andreas. Dat heb ik gewoon bedacht. Het komt voort uit mijn fascinatie met de oorlog en de vraag waarom een heel volk zich achter die vreselijke dictator schaarde."

De titel van het boek verwijst naar de onmogelijkheid van de hoofdpersoon Andreas om lief te hebben. Niek zelf is niet bang voor de liefde. Hij heeft al veertig jaar een relatie met Emma. Zijn vrouw is ook meegekomen voor de boekpresentatie op Texel. "Niek wilde altijd al een boek schrijven en nu hij gepensioneerd is, heeft ie het gedaan ook. Ik ben heel trots op hem." lacht Emma. "Nee hij is zelf niet bang voor de liefde maar hij heeft zich goed ingeleefd in iemand die dat wel is."

Uitwaaien

Als de signeersessie erop zit gaat Niek nog even uitwaaien op het strand bij de Koog. "Als je in de Limburgse heuvels loopt dan zien ze je wel en dan weer niet. Hier op het strand is er geen ontsnappen aan, hier sta je naakt. Je kan je niet verschuilen, ook niet voor jezelf."

Het boek Bang voor de liefde van Niek Bremen is uitgegeven bij In de Knipscheer