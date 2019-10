Bewoner betrapt inbrekers in huis Bovenkarspel; twee verdachten op de vlucht

BOVENKARSPEL - Een bewoner van De Hark in Bovenkarspel heeft even voor 21.00 uur twee inbrekers in zijn huis betrapt. Het duo is ervandoor gegaan.

Dat meldt de politie. Een van de daders droeg een trainingspak en is ongeveer 20 jaar oud. Van de andere dader is er nog niets bekend. Via Burgernet wordt gewaarschuwd om direct 112 te bellen bij zicht op de twee. "Onderneem zelf geen actie", luidt de waarschuwing.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of het om een inbraak of een overval gaat. Daar zullen agenten nu onderzoek naar doen.