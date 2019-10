Symbolische finish en feest Down Under voor het Nederlandse Solar Team

NOORD-HOLLAND - Alleen het nummerbord van de zonnewagen wist de finish in Adelaide te bereiken, toch vierden de studenten van het Solar Team - met vier Noord-Hollanders - feest. De zonneauto van het team was tijdens de laatste etappe van de Solar Challenge Australië uitgebrand.

Op ruim 250 kilometer voor de finish in Adelaide - tien minuten na de start van de laatste etappe - zag de coureur rook in de cabine van NunaX, de zonnewagen van het team van de TU Delft. Hij zette de auto aan de kant van de weg en wist in veiligheid te komen. De zonnewagen brandde tot de grond af.

"Dit is zo onwerkelijk"

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens racemanager Bruno Martens was er kort voor de brand niets opvallends af te lezen aan de meters. "Vanuit de Mission Control-auto achter de zonnewagen krijgen wij alle data binnen. Alles zag er goed uit. Dit is zo onwerkelijk."

Lees ook: Drama in Australië: zonnewagen van Vattenfall Solar Team uitgebrand tijdens race

Het Vattenfal Solar Team lag op het moment van het ongeval eerste met een voorsprong van twee en een halve minuut op Agoria uit Leuven. De teleurstelling bij het team is groot, maar de studenten wilden hun race niet eindigen bij een smeulend hoopje zonneauto.

Dus gingen ze alsnog met z'n allen (en het nummerbord) de finish over. Het was het einde van een emotionele tocht. Familie en teamleden vielen elkaar in de armen en de tranen vloeiden rijkelijk. Maar het verdriet smelt snel in de Australische zon: met een grote grijns sprong iedereen traditioneel in de grote fontein van Adelaide.