Vuurtoren Egmond aan Zee weer zichtbaar na renovatie: "Onlosmakelijk deel van het dorp"

EGMOND AAN ZEE - Inwoners van de kustplaats hebben lang uitgekeken naar vandaag: Egmond aan Zee heeft namelijk zijn vuurtoren weer terug. De renovatie heeft bijna een jaar langer geduurd door de vondst van chroom-6.

"Het is een symbool van Egmond aan Zee", aldus Sjef Kenniphaas van de klankbordgroep Hart voor Egmond. "Het hoort erbij. Het was net of we een jaar zonder vuurtoren waren."

"Egmond aan Zee is een vissersdorp aan de kust", vertelt Henk Biesboer van KNRM Egmond. "En daar hoort gewoon een vuurtoren bij. Zo zien de dorpelingen dat. Het is gewoon een onlosmakelijk deel van het dorp."

De lichtbaken bovenin de vuurtoren is ook weer gaan branden. Dat is belangrijk: nog steeds maken zeiljachten daar dankbaar gebruik van. "Dat is al 200 jaar zo", vertelt Henk. "Hij heeft ook al 200 jaar sinds zijn bestaan licht uitgestraald, behalve tijdens de oorlog. Vandaar dat wij het als KNRM'ers vervelend vonden dat de laatste maanden het licht gedoofd was. Nu zijn we er content mee dat het licht weer is ingeschakeld."

Hoogtepunt

Ook voor toeristen is het fijn dat de toren weer zichtbaar is. "Zij vinden het gewoon mooi om samen met de vuurtoren op de foto te gaan", zegt Sjef. "En ze fotograferen de vuurtoren graag. Egmond heeft niet zoveel hoogtepunten, en dit is een letterlijk hoogtepunt."