Is de WaakSamen-app dé oplossing tegen de Pilotenbende in Heemskerk?

HEEMSKERK - Al maanden is het onrustig in Heemskerk en Beverwijk: de regio heeft last van de zogenoemde Pilotenbende. Een gezamenlijk probleem dus, maar de twee gemeenten hanteren soms een andere aanpak. Zo wordt de app WaakSamen wél in Beverwijk ingezet, maar niet in Heemskerk.

Dat zouden veel Heemskerkers anders willen zien. "Ik vind het absoluut niet kunnen", zegt buurtbewoner Harry Anderies (Anderies organiseerde eerder een protestmars tegen de Pilotenbende). "We zitten met deze situatie in Beverwijk, maar net zo goed in Heemskerk. De Pilotenbuurt is één groot grensgebied met Heemskerk en daar gebeurt van alles wat niet prettig is. Daar moeten mensen wat mee kunnen doen en daar is die app nou juist voor."

Wat doet de app?

Inwoners kunnen op WaakSamen een melding maken als ze iets verdachts zien. Vooral rond het Europaplein, waar de bende veel rondhangt, heerst angst onder winkeliers. De gemeente krijgt na de melding informatie over het incident en kan daarop anticiperen.



In beide gemeenten kan er een melding gemaakt worden, maar alleen de gemeente Beverwijk kan ermee aan de slag. De gemeente Heemskerk laat schriftelijk weten dat ze de app voorlopig niet gaan inzetten; zij wachten eerst de resultaten af van Beverwijk.

Ook Pim Geurts woont in de buurt en zou die app graag gebruiken. "Vanuit Beverwijk wordt er een hele hoop aan gedaan om het probleem op te lossen. Ik weet dat ze er in Heemskerk mee bezig zijn, maar helaas. Men moet in ieder geval geïnformeerd worden, dan haal je een hoop onrust weg."

Anderies vindt het van de zotte dat hij nu -bij wijze van spreken- zijn overbuurman moet vragen om de melding te maken. "Dan zijn we een paar uur verder voor er wat gebeurt en dat is nou net waar die app zo belangrijk voor is."

Nog niet overtuigd

Mocht de app toch in Heemskerk komen, dan is nog niet iedereen overtuigd dat het zijn vruchten afwerpt. "Ik weet niet of de overlast echt vermindert, daarvoor zullen ze toch echt de groep moeten aanpakken waar het om draait", zegt een vrouw. Een Beverwijkse man vult aan: "Wij maken al elke keer een melding, maar er gebeurt niets."