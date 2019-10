Helderse zusjes Desi en Lotte zingen vanavond in speciale uitzending Beste Zangers

DEN HELDER - De opnamen waren al een half jaar geleden, maar vanavond komen de beelden eindelijk online: de speciale YouTube-versie van Beste Zangers. De Helderse zusjes Desi (28) en Lotte Schuiling (23) waren twee van de gelukkigen die met presentator Glen Faria naar Ibiza mochten om in de decors van het bekende zangprogramma hun talent te laten horen.

Het was een ervaring om nooit meer te vergeten, benadrukt Lotte Schuiling. "Misschien wel een van de beste van mijn leven."

Toen AVROTROS eind vorig jaar aangaf met onbekende Nederlanders een online-aflevering van Beste Zangers te zullen maken, waren Lotte en haar vijf jaar oudere zus Desi er als de kippen bij om zich aan te melden. "Mijn zus zong altijd al, ik had gestudeerd voor onderwijsassistent van muzieklessen. Maar we zongen niet veel samen."

Voor de auditie van de YouTube-versie van Beste Zangers deden ze dat wel:



Tot hun eigen verbazing lukte het om bij de laatste twintig gegadigden te komen, en uiteindelijk werden ze zelfs uitgekozen voor de trip naar Ibiza.

Nooit verwacht

"We hadden nooit verwacht dat we door zouden gaan", zegt Lotte. "Het voelde ook een beetje onnatuurlijk dat we er naartoe mochten. Dat we ineens in het programma stonden dat we daarvoor altijd op televisie hadden gezien." Drie dagen zaten de vrouwen - afgelopen april - op het eiland, tussen vijf andere zangtalenten.

Hier worden de deelnemers van Beste Zangers YouTube voorgesteld:



"Het was heel tof om met een professioneel team te mogen werken, en daar ervaringen mee op te doen", vervolgt ze. Haar zus en zij zingen in het programma het nummer Perfect van de Ierse zanger Ed Sheeran. "Voor we vertrokken hebben we een half uur in Nederland met een band gerepeteerd en verder hebben we nog één keer ter plekke geoefend." Hoe het uiteindelijke optreden is gegaan, mag ze niet vertellen. "Wat er tijdens de opnamen is gebeurd, kunnen mensen vanavond zien."

Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.



Nog voor de uitzending live gaat, hebben de twee overigens al hun doel bereikt, vindt Lotte. "We hebben zoveel toffe dingen gedaan. Zo mochten we vorige week mee naar het Gouden Televizierringgala. We hebben veel mensen leren kennen en ik hoop vooral op meer naamsbekendheid straks." Met de andere deelnemers heeft ze nog contact. "Vooral met Charlene." Lotte en Desi gaan vanavond met familie en vrienden de aflevering bekijken in café het Boerenverdriet aan de Zuidstraat in Den Helder.

Beste Zangers YouTube is vanavond om 20.30 uur te bekijken op avrotros.nl/bestezangers.