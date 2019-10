Amsterdamse grachtengordel is gebouwd op Goois zand

'S-GRAVELAND - In de Gouden Eeuw besloot een groep rijke Amsterdammers om de grond in 's-Graveland te laten ontginnen. Een deel van de zandgrond werd afgegraven en naar Amsterdam gevaren voor de aanleg van de grachtengordel. En op de terugweg namen ze huisvuil mee om de grond van 's-Graveland op te vullen.

De grond werd verdeeld in 27 kavels en via een loterij aan rijke Amsterdammers verkocht. Ze bouwden luxe landhuizen en maakte van de tuin een park met een vijver. Vooral in de zomer verbleven ze op het landgoed. Op dit moment staan de landgoederen bekend onder de naam 's-Gravelandse buitenplaatsen en de meeste zijn in het bezit van Natuurmonumenten.

Bij de buitenplaatsen Jagtlust en Spanderswoud (zie de twee video's) kun je nog goed zien hoeveel grond is afgegraven:

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.